Breaking news! Sorin Blejnar, condamnat la cinci ani de inchisoare. Decizia este definitiva: Ma duc la Rahova sa ma predau!

UPDATE: Sorin Blejnar a declarat ca va merge la penitenciarul Rahova pentru a se preda, chiar daca nu este de acord cu decizia judecatorilor. "Acum plec de acasa, ma duc la Rahova sa ma predau. Este o decizie pe care nu o pot contesta. Este o decizie nedreapta, vreau doar sa fiu lasat in pace acum", a declarat Sorin Blejnar. Sorin Blejnar, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru o spaga de 12,5 milioane de lei luata ca sef al Fiscului. In alta ordine de idei, Curtea de Apel l-a condamnat astazi pe Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF in guvernarea PDL, la 5 ani de inchisoare intr-un dosar de coruptie. Decizia e definitiva, potrivit comunicatului Curtii de Apel. In prima ...