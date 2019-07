Breaking news! Statele Unite ale Americii are un nou ministru al Apararii

Mark T Esper google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul american l-a confirmat pe Mark T. Esper in functia de Secretar al Apararii marti, incheindu-se astfel cea mai lunga perioada in care Pentagonul nu a avut un lider, informeaza news.ro. Esper, un fost soldat care a luptat in razboiul din Golf din 1991 pentru ca apoi sa faca lobby pentru firma de armament Raytheon, il inlocuieste pe Jim Mattis, care si-a dat demisia in decembrie in urma unei dispute privind retragerea trupelor americane din Siria. Esper se va afla la conducerea celor 1,2 milioane soldati, una dintre cele mai mari armate din lume, in contextul in care SUA este implicata intr-o campanie de presiune maxima prin sanctiuni economice impuse Iranului, aceasta situatie tensionata aducand ...