BREAKING NEWS! Traian Basescu si-a anuntat retragerea din PMP! Iata de cand se va produce

Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara, europarlamentarul Traian Basescu, declara ca implicarea sa in tranzitia catre un "nou" PMP se va incheia la sfarsitul anului, odata cu votul pe care il va da in favoarea candidatului formatiunii la prezidentiale. Breaking news! Ce spune Traian Basescu despre Theodor Paleologu: A reusit ce nu a reusit Macron - VIDEO "Noi am inceput acest proces de tranzitie, de la mine catre un nou PMP, odata cu ocuparea functiei de presedinte al partidului de catre Eugen Tomac. Astazi suntem, daca veti da un vot pozitiv, suntem in situatia in care tranzitia se cam apropie de sfarsit si va lua sfarsit in ziua votului. Cand ma duc, voi vota candidatul partidului si voi consider ...