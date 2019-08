BREAKING NEWS! Tribunalul Olt a prelungit mandatul de arestare preventiva pe numele lui Gheorghe Dinca

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Tribunalului Olt au decis astazi sa prelungeasca, la cererea procurorilor, mandatul de arestare preventiva pe numele lui Gheorghe Dinca cu inca 30 de zile, pana in 24 septembrie. Potrivit deciziei, Tribunalul Olt a dispus prelungirea duratei arestarii preventive pe 30 zile, din 26 august pina in 24 septembrie. Inculpatul nu a contestat decizia magistratilor. Breaking news! Anchetatorii au descins cu aparatura de ultima generatie in casa monstrului din Caracal Gheorghe Dinca a fost dus astazi la Tribunalul Olt, unde procurorii DIICOT au cerut prelungirea mandatului de arestare preventiva pe numele barbatului care a recunoscut ca le-a omorat pe Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (1 ...