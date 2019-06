 Breaking news! Ucigasul politistului din Timis s-a SPANZURAT

ucigas politist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ucigasul politistului din Timis, Marcel Lepa, s-a spanzurat luni dimineata in penitenciar, anunta surse judiciare pentru stiripesurse.ro. O echipa SMURD este la fata locului, iar medicii fac manevre de resuscitare. Lepa se afla de joi la Penitenciarul „Popa Sapca" din Timisoara, dupa ce fusese externat. Medicii l-au operat saptamana trecuta si i-au scos doua gloante pe care le avea in corp, care l-au lovit in timpul actiunii esuate de prinderea a sa de duminica, in timpul careia a impuscat mortal un politist. Ucigasul politistului din Timis a spus totul in fata procurorilor. Iata de ce l-a omorat, de fapt, pe Cristian Amariei Marcel Ionel Lepa este cercetat pentru trei infractiuni: ultraj ...