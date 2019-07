Breaking News! Un NAUFRAGIU in Marea Mediterana. Peste 150 de persoane decedatate si alte zeci date disparute 

Naufragiu in Marea Mediterana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproximativ 150 de persoane ar fi murit, dupa ce o nava s-a scufundat in apropierea coastei Libiei, in Marea Mediterana, si inca 150 au fost salvate si trimise inapoi in Libia, a anuntat agentia pentru refugiati a ONU – UNHCR, informeaza The Guardian. Nava a parasit Libia din Al Khoms cu aproximativ 300 de persoane la bord, conform primelor informatii de la supravietuitori. "Nava care s-a scufundat plecase din zona Khoms, situata la peste 100 de kilometri est de Tripoli. Conform supravietuitorilor, la bord se aflau circa 300 de imigranti", a anuntat filiala din Libia a Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati. Naufragiu pe Dunare: Bilantul mortilor a crescut Alte 1 ...