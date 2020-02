BREAKING NEWS. Vedeta care a facut senzatie la Antena este insarcinata!

Alina Ceusan, una dintre vedetele care au facut senzatie in emisiunea-fenomen ”Asia Express”, de la Antena 1, este insarcinata. Simpatica blondina a incercat sa tina totul ”la secret”, dar, recent, a fost data de gol.

La mai bine de jumatate de an de cand si-a unit destinul cu alesul inimii, Alina Ceusan se pregateste pentru cel mai important rol din viata… cel de mama. Vedeta ar purta deja in pantece rodul iubirii. Potrivit unor surse, celebra vloggerita, care a cucerit publicul emisiunii ”Asia Express”, ar fi insarcinata in aproximativ doua luni. Cu toate ca si-a dorit sa tina aceasta bucurie ”la secret”, totul ar fi iesit la iveala dupa ce reprezentantii ei au purtat o discutie de afaceri cu o companie, pentru un proiect in care vedeta trebuia cooptata.

”Asta a reiesit din discutia pe care reprezentantii vedetei au avut-o cu un client. E gravida in doua luni. Contractul era pe termen lung, iar ea n-a fost dispusa sa semneze, din aceasta cauza”, a declarat o persoana din anturajul vedetei.

S-a maritat in vara anului trecut!

In luna iunie a anului 2019, Alina Ceusan s-a maritat cu iubitul ei, Raul Tisa. Cunoscuta vloggerita a atras privirile tuturor si asta pentru ca a aratat fabulos in, poate, cea mai fericita zi din viata sa. Evenimentul s-a desfasurat in Parcul Central Cluj-Napoca. In ziua nuntii, Alina Ceusan a ales o costumatie alba. De partea cealalta, Raul Tisa s-a imbracat complet in negru.

„Am spus DA! Salutati-i pe domnul si doamne Tisa! Suntem pregatiti pentru orice va arunca viata spre noi, pentru totdeauna”, a scris Alina Ceusan pe contul personal de socializare.

Gafa anului in direct la ”Neatza cu Razvan si Dani”

Alina Ceusan si Carmen Grebenisan au fost invitate in emisiunea matinala ”Neatza cu Razvan si Dani”, iar telespectatorii au avut parte de o mare surpriza. Alina si Carmen si-au povestit peripetiile de la ”Asia Express” si, la un moment dat, au fost nevoite sa intre in jocul moderatorilor. ”Probele fizice” nu puteau sa lipseasca.

„Fetelor, va rog sa va ridicati, asa-i la noi, la emisiune, noi nu stim sa vorbim mult si atunci facem probe fizice”, a spus Dani Otil. Iar Alina Ceusan a fost de parere ca in platoul emisiunii este inca iarna. ”Ma, baieti, la voi inca-i iarna, ati adus lampioanele astea si nici nu le-am observat”. ”Uite-le, ma, cum merg, zici ca sunt noi”, a continuat Dani Otil, in timp ce fetele se indreptau catre lampioane. Numai ca, atunci cand li se explica tot ceea ce au de facut, Alina Ceusan a scapat ”perla”. ”Baga-mi-as piciorul!”

A fost momentul in care Dani Otil le-a luat pe fete pe dupa umeri si le-a explicat ca ”Aici nu se taie dupa” – cu referire la ”Asia Express”. ”Baga-mi-as picioarele nu merge”, a mai spus Dani. Fireste, s-au prezentat si scuzele de rigoare, dar ”perla” Alinei a ajuns pe post.

