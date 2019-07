Breaking news! Viorica Dancila: Daca nu intru in turul doi, imi voi prezenta DEMISIA

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a anuntat ca va demisiona din functia de presedinte al PSD, daca nu intra in finala alegerilor prezidentiale. La Digi 24, Dancila a recunoscut ca este, in sondaje, sub scorul partidului, care are 26%, conform cifrelor prezentate in CEX-ul PSD. Viorica Dancila, despre scandalul de la CNAS: ''Modul in care au fost gestionare problemele este inacceptabil'' Dancila a anuntat ca strategia ei la prezidentiale copiaza lozinca lansata de Klaus Iohannis. ”Domnul presedinte Iohannis spune pas cu pas. Noi spunem tur cu tur. Sa trecem de primul tur, sa intram in turul doi si sa castigam alegerile prezidentiale. Pentru fiecare tur vom avea o strategie separata. In sondaje ...