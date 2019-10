BREAKING NEWS! Viorica Dancila DEMISIONEAZA din fruntea PSD. Vezi in ce conditii

viorica dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PSD Viorica Dancila a declarat astazi ca o demisie din fruntea partidului va aparea doar daca va obtine la alegerile prezidentiale un scor mai mic decat cel de la europarlamentare. „Depinde de procentul la care reusesc sa ducem partidul. Am preluat partidul la 22%, un scor foarte mic, cu presedintele partidului arestat, o perioada grea, se vorbea de ruperea partidului. Am reusit sa tinem partidul unit. Viorica Dancila este OPTIMISTA: I-a CONVINS pe parlamentarii de la guvernare care au semnat motiunea de cenzura Daca il vom duce la un scor bun, peste 23%, inseamna ca am facut pasi importanti intr-o perioada relativ scurta. Am preluat partidul in iunie, nu e usor sa ridici scorul i ...