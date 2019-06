Breaking news! Vladimir Plahotniuc va fi dat in urmarire internationala

Vladimir Plahotniuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepremierul Republicii Moldova Andrei Nastase spune, intr-un interviu pentru Deutsche Welle, ca vicepremierul rus Dmitri Kozak i-a confirmat ca Vladimir Plahotniuc este dat in urmarire federala de Rusia si, in curand, va fi dat si in urmarire internationala, conform Digi 24. DW: Am inteles ca ati discutat cu Kozak si despre dosarele penale pe care le are Plahotniuc in Rusia. Rusii sunt suparati pe el doar pentru expulzarea lui Rogozin si a altor diplomati rusi sau e o lupta intre anumite grupari la care el are sau a avut conexiuni? E vorba de bani? De banii din Loundromat? Andrei Nastase: „Imi cereti detalii pe care eu nu le am. Da, am discutat cu domnul Kozak despre dosarele lui ...