Breaking news! ZECI de copii suspecti de toxiinfectie alimentara primesc ingrijiri medicale

Zeci de persoane primesc ajutor medical, duminica, in zona statiunii Cheile Gradiste, din Brasov, unde se aflau in excursie. Turistii au intre 2 si 60 de ani. Potrivit ISU Brasov, doua echipaje SMURD si doua ambulante SAJ acorda ingrijiri medicale unui numar de 17 persoane, intre care 10 copii si 7 adulti, care au simptome de toxiinfectie alimentara, conform Mediafax. Acestia fac parte dintr-un grup de 36 de persoane, cu varste cuprinse intre 2 si 60 de ani, aflati in excursie in zona Cheile Gradistei. „S-au deplasat doua echipaje SMURD si patru SAJ. Este vorba de un grup de 36 persoane. Un numar de 17 persoane, intre care 10 copii si sapte adulti prezinta stari de ameteala, ...