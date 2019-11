BREAKING Omul care a gasit CADAVRELE de langa Caracal a dat primele EXPLICAȚII

Omul care a descoperit două cadavre la 30 de km de Caracal a făcut primele declarații. Amintim că Gheorghe Dincă a fost dus de urgență la DIICOT după descoperirea macabră.

"Am arat și când am arat ne-am pomenit cu niște oase și până când a venit poliția am dat de încă un cap și un schelet întreg la marginea drumului.

Erau niște cadavre vechi, nu s-au găsit haine. Noi am arat aici și în alți ani, dar nu am dat de așa ceva", a spus bărbatul care a găsit cadavrele.