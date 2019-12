BREAKING: Planul Guvernului pentru desființarea SIIJ

PNL va negocia în Senat, for decizional, formarea unei majorități pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), însă negocierile sunt complicate, iar dacă nu se avansează în Parlament pe această temă, e foarte posibil ca Guvernul să-și asume răspunderea, a explicat sâmbătă, la Digi 24, vicepremierul Raluca Turcan.

„Sectia speciala, acolo lucrurile sunt in pregatire. Avem un proeict de lege in Parlamnt, de desfiintare, doar ca pe acest proiect, camera decizionala e Senatul, unde majoritatatea e mai fragila, uneori nu exista. Sustinatori ai investirii noului guvern au zis ca sunt impotriva desfiintarii SIIJ. Atunci a ramas ca in urmatoarea perioada sa purtam negocieri sa vedem daca putem desprinde o majoritate parlamentara sa trecem legea PNL. În paralel vrem sa avem avizul CSM care isi alege noul presedinte pe 10 decembrie, dupa care sa vedem ce facem, mergem in Senat sau ne asumam raspunderea. E foarte posibil sa ne asumam raspunderea daca vom constata ca in Parlament lucrurile nu se misca”, a zis Turcan.

Executivul a luat act, vineri, de un memorandum al Ministerului Justiției care propune desființarea sau regândirea radicală funcționării Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Documentul amintește despre recomandările GRECO, ale Comisiei de la Veneția, precum și de raportul MCV.

Memorandumul transmis Guvernului de către Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, aduce în vedere argumentele GRECO, care a concluzionat că "recomandarea referitoare la abandonarea creării noii secții speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție nu a fost implementată de România", precum și criticile aduse de comisia de la Veneția care a recomandat României "să reconsidere stabilirea unei structuri separate de parchet pentru investigarea infracțiunilor comise de judecători și procurori; recurgerea la procurori specializați, însoțită de garanții procesuale efective, ar putea apărea ca o soluție alternativă mai potrivită".

De asemenea, memorandumul este argumentat prin concluziile raportului MCV, concluziie acestuia fiind că modificările legate de accelerarea înființării Secției speciale pentru anchetarea magistraților și extinderea competenței sale au alimentat și mai mult sursele de îngrijorare și lipsa de încredere în aceste modificări. În special, unele dintre modificările propuse ale legilor păreau să servească intereselor anumitor persoane.

"Văzând recomandările cuprinse în documentele europene menționate, dispozițiile legale care reglementează funcționarea și organizarea SIIJ, precum și modul concret în care a funcționat Secția de la înființare până în prezent, propunem ca poziția Ministerului Justiției în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice, respectiv cu instituțiile Uniunii Europene sau internaționale pe această temă să fie în sensul susținerii uneia din următoarele soluții (care să fie dezbătute/adoptate în cadrul procedurilor parlamentare derulate cu privire la propunerile legislative aflate pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate): desființarea SIIJ ori, după caz, regândirea radicală a modului de funcționare și organizare a acesteia", se mai arată în text.