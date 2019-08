BREAKING Ramona Manescu: Nu plec din Guvern

Ministrul de Externe, Ramona Mănescu (ALDE), a declarat luni la Digi 24, după ce partidul său a decis să iasă de la guvernare, că ea nu va pleca de la Palatul Victoria chiar dacă riscă să fie dată afară din partid.

`Eu am acceptat această onoare de a fi ministru de Externe pentru că am considerat că politica externă e importantă, cred că e important să fim parteneri serioși pînă la capăt. Eu am înțeles decizia ALDE, o respect, dar în momentul acesta România să dea semnale că e inconsecventă la nivel exterior cred că e un lucru rău. Eu îmi asum să rămân în continuare (...) pentru că suntem într-un moment în care vor fi decizii pentru România. Îmi asum eu să pierd politic la nivel intern, dar să nu piardă România pe termen lung” a declarat Ramona Mănescu, luni, într-o intervenție telefonică la Digi 24.

Aceasta a spus că a avut o discuție cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre acest subiect.

„Sigur. Mi-a spus că e posibil ca în perioada următoare să se iasă de la guvernare. L-am și întrebat pe dl președinte Tăriceanu când se va întâmpla asta, pentru că am niște întâlniri bilaterale, dumnealui a spus continuă să îți faci treaba”, a explicat Mănescu.

Ea a adăugat că nu va trece la PSD. „Nu trec la PSD, asta e clar. Eu imi continui misiunea ca ministru al afacerilor externe”, a zis ministrul de Externe.

