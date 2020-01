BREAKING - S-au anuntat nominalizarile pentru Premiile Oscar 2020: Lista celor 9 filme nominalizate

Lungmetrajele „Ford v Ferrari” şi „The Irishman” se numără între cele nouă pelicule nominalizate la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar 2020.

La această categorie au fost selectate: „Ford v Ferrari”, „The Irishman”, „Jojo Rabbit”, „Joker”, „Little Women”, „Marriage Story”, „1917”, „Once Upon a Time... in Hollywood” şi „Parasite”, transmite news.ro.

În 2019, „Green Book”, regizat de Peter Farrelly, s-a impus la această categorie.

La categoria „cel mai bun actor în rol principal” au fost selectaţi: Antonio Banderas („Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time... in Hollywood”), Adam Driver („Marriage Story”), Joaquin Phoenix („Joker”) şi Jonathan Pryce („The Two Popes”).

În 2019, trofeul Oscar la această categorie a fost obţinut de Ramy Malek, pentru rolul din „Bohemian Rhapsody”.

Nominalizările pentru cele 24 de categorii ale premiilor Oscar 2019 au fost anunţate luni prin intermediul unui streaming video.

Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie, la Los Angeles.