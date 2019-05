BREAKING Traian Basescu, prima RECȚIE dupa ce dosarul sau privind colaborarea cu Securitatea a ajuns la CAB

Curtea de Apel București a înregistrat, miercuri, dosarul deschis la sesizarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care cere stabilirea calității de colaborator al Securităţii pentru fostul președinte Traian Băsescu. Acesta a reacționat la vestea pe care aflat-o din presă.

"Am verificat, Nu au apărut încă înregistrate. O să văd și o să mă pronunț. Dar ca să fac asta, trebuie să mă judec cu CNSAS. Nu știu ce conține dosarul, trebuie să îl văd. O să mă pronunț, nu am de gând să fac un circ mediatic. Am de gând să mă judec cât mai repede. Eu am verificat astăzi și nu era înregistrat azi la CAB", a declarat Traian Băsescu.