BREAKING - Un tren de mare viteza a deraiat in Italia; doi morți și 30 de raniți / FOTO

Un tren de mare viteză a deraiat joi în apropiere de Lodi, oraş în nordul Italiei, ceea ce a dus la întreruperea traficului feroviar între Milano şi Bologna, a informat poliţia, potrivit Reuters, scrie Agerpres.

Cotidianul Corriere della Sera a citat salvatori care au declarat că mecanicul trenului şi încă un angajat ar fi murit şi că 30 de pasageri ar fi suferit răni uşoare. Sursa citată mai relatează că cel puţin două vagoane au sărit de pe şine.

La faţa locului au fost trimise ambulanţe, pompieri şi un elicopter.



Trenul plecase din Milano la ora locală 05:10 cu destinaţia Roma şi a deraiat la orele 05:35 în dreptul localităţii Ospedaletto Lodigiano (Lodi), la circa 50 de kilometri sud de Milano.

BREAKING: At least 2 dead, 30 injured as a Frecciarossa high-speed train derails along the #Milan - #Bologna line in Italy. pic.twitter.com/LjjfdBpcRv