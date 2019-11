BREAKING - Viorica Dancila a convocat ședința CEX-ului in care se vor tranșa apele in PSD

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a convocat ședința Comitetului Executiv al PSD pentru, marți, la ora 18.30. Va fi prima ședință în care liderii PSD vor analiza rezultatele alegerilor.

Viorica Dăncilă a explicat că ea nu va demisiona de la șefia PSD și a precizat că analiza în cadrul CEX-ului va începe de la organizațiile care nu au performat și abia apoi va fi analizată prestația candidatului.

”Având în vedere nivelul de la care am pornit, eu consider că am făcut tot ceea ce s-a putut face pentru partid. Atunci când facem o analiză trebuie să pornim de la organizații. Nu este normal să pornim de sus în jos, iar organizații cu 15% să nu dea nicio explicație. Fiecare organizație trebuie să dea explicații, trebuie să vedem contextul din fiecare județ”, a spus Viorica Dăncilă.