Breking news! Motiunea impotriva lui Toader, amanata din nou. Care este motivul deciziei

Sedinta care ar fi trebuit sa aiba loc maine, in ceea ce priveste votul in cazul motiunii simple impotriva lui Tudorel Toader, a fost amanata. Votarea motiunii se amana pentru ca maine nu ar fi cvorum in plenul Senatului. Mai multi senatori PSD-ALDE ar fi plecat deja in circumscriptiile din teritoriu. Calin Popescu Tariceanu se afla la Washington, iar Serban Nicolae nu se afla in tara. Mai sunt si alti senatori care lipsesc. Ce decizie s-a luat in cazul motiunii impotriva lui Tudorel Toader Intentia PSD si ALDE ar fi fost ca aceasta motiune sa treaca. Motiunea ar putea sa se amane pentru saptamana viitoare. Inca exista discutii si negocieri in alianta de guvernare si in Guvern, legate de strategi ...