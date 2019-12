Brendan Rodgers, antrenorul echipei Leicester, favorit sa il inlocuiasca pe Guardiola la City

Tehnicianul echipei Leicester, Brendan Rodgers, este primul pe lista cu antrenori care l-ar putea înlocui pe spaniolul Pep Guardiola pe banca grupării Manchester City, în cazul în care ibericul ar decide să plece la finalul sezonului.

Jurnaliștii de la The Sun, citați de sport.es, notează că Leicester, sub comanda lui Rodgers, are evoluție foarte bună în actualul sezon din Premier League, ocupând locul secund. Antrenorul în vârstă de 46 de ani a demonstrat că este un tehnician cu calitate și că acum are experiența necesară să ajungă la unul dintre cele mai importante cluburi din Europa.

Sursa citată mai scrie că lista cu posibili înlocuitori pentru Guardiola este completată de Mikel Arteta, ajutorul lui Pep la City, dar și de fostul tehnician al grupării Tottenham, Mauricio Pochettino.

Potrivit jurnaliștilor din Anglia, Arsenal i-ar fi oferit un contract lui Rodgers, însă acesta din urmă a decis să îți prelungească înțelegerea cu Leicester până în 2025.

Contractul lui Pep Guardiola cu Manchester City are ca data scadentă iunie 2021, dar are posibilitatea de a pleca și în vara anului 2020, plătind o clauză de reziliere.

Brendan Rodgers le-a mai antrenat pe Celtic (mai 2016 - februarie 2019), Liverpool (iunie 2012 - octombrie 2015), Swansea (iunie 2010 - mai 2012), Reading (iulie 2009 - decembrie 2009) și Watford (noiembrie 2008 - iunie 2009).