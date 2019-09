Brexit: Boris Johnson vorbeste despre ''progrese enorme'' spre un acord si aminteste de supereroul Hulk

Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat sâmbătă că "progrese enorme" sunt în curs între Uniunea Europeană şi Marea Britanie pentru a se ajunge la un acord privind Brexitul, pe care l-a comparat cu Hulk, în jurnalul Mail on Sunday, relatează AFP. "Când am obţinut această funcţie, toată lumea spunea că nu este posibilă absolut nicio modificare a acordului de retragere (...) Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia şi, după cum ştiţi, o foarte, foarte bună conversaţie are loc în legătură cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze. Progrese enorme sunt în curs", a spus şeful guvernului. Cele două părţi întâmpină piedici legate de modalitatea de a evita restabilirea unei frontiere fizice între Irlanda, stat membru al UE, şi provincia britanică Irlanda de Nord după Brexit. Londra respinge soluţia numită "plasa de siguranţă" (sau "backstop"), de neevitat în opinia Bruxellesului în lipsa unei alternative credibile. Ea prevede ca Marea Britanie să rămână "într-un teritoriu vamal unic" cu UE dacă nu este găsită o soluţia mai bună până la finalul perioadei de tranziţie. "Va fi mult de lucru până la 17 octombrie", data ultimului summit la UE înainte de ieşirea Marii Britanii din Uniune, prevăzută la 31 octombrie. "Voi merge însă la acest summit şi voi obţine un acord, eu chiar sper. Iar dacă nu obţinem un acord, ei bine, atunci vom ieşi la 31 octombrie", a adăugat Boris Johnson. El a exclus deja să ceară la Bruxelles o amânare cu trei luni a Brexitului - "mai bine mort într-un şanţ" - aşa cum îl obligă o lege votată săptămâna trecută de parlamentul de la Londra pentru a împiedica o ieşire din UE fără acord. Boris Johnson urmează să aibă luni, în Luxemburg, discuţii cu preşedintele Comisiei Europene la final de mandat, Jean-Claude Juncker, şi cu negociatorul şef al blocului comunitar, Michel Barnier. "BoJo" a mai comparat ţara sa cu supereroul Hulk: "Cu cât Hulk devine mai furios, cu atât este mai puternic şi scapă de fiecare dată, chiar dacă părea bine legat, aşa cum este cazul acestei ţări".AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)