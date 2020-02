Brexit: Fara concesii fata de UE, dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar (presa)

Premierul britanic Boris Johnson va adopta luni o atitudine fermă şi "fără concesii" la adresa Uniunii Europene, într-un discurs care vizează definirea principalelor linii ale politicii Regatului Unit post-Brexit, a relatat duminică presa britanică, citată de AFP. "Brexit, ziua 1: Johnson alege ruptura printr-o atitudine dură" în negocierile cu privire la viitoarea relaţie cu Uniunea Europeană, titrează The Observer. Premierul britanic "se pregăteşte să lanseze Regatul Unit într-o nouă bătălie fără compromis cu cele 27 de state membre ale Uniunii Europene", adaugă publicaţia duminicală. Johnson urmează să prezinte luni principalele linii ale politicii sale pentru Regatul Unit, care a părăsit vineri Uniunea Europeană, clarificându-şi poziţia pe tema felului în care va arăta "divorţul" dintre cele două părţi. Presa britanică în general mai scrie că Johnson va adopta o atitudine fermă la adresa fostului său partener. "Boris transmite UE: niciun fel de concesii", titrează Sunday Express, adăugând că "premierul spune Uniunii Europene: No, Non, Nein!" În discursul de luni, Johnson ar urma să le propună foştilor săi aliaţi "o ofertă pe care o acceptă sau nu", detaliază ediţia duminicală a cotidianului britanic, propunând Bruxellesului să aleagă între un "acord de liber schimb similar celui încheiat cu Canada sau un acord după modelul celui încheiat cu Australia". O sursă guvernamentală a declarat totodată agenţiei de presă britanice Press Association că Boris Johnson ar fi chiar gata să rişte revenirea la controalele la frontiere în cazul în care nu ajunge la un acord. Această înăsprire a poziţiei se datorează - potrivit Sunday Telegraph - "tentativelor Uniunii Europene de a contracara acordul comercial" pe care Regatul Unit ar urma să-l încheie cu Europa potrivit termenilor evocaţi în acordul negociat de Boris Johnson la sfârşitul lui octombrie trecut. Premierul s-a arătat "furios în particular", potrivit ziarului citat. "Bruxellesul a cerut Regatului Unit să acorde acces la zona sa de pescuit, să se alinieze normelor economice europene şi să lase frontierele deschise liberei circulaţii", scrie la rândul său Sunday Express. "Sunt convins că UE va dori să-şi respecte angajamentul în favoarea unui acord de liber schimb de tipul celui încheiat cu Canada", a încercat să calmeze spiritele ministrul de externe britanic Dominic Raab, în declaraţii făcute duminică la postul Sky News. Raab, care consideră acest acord drept "cel mai bun din categoria sa" şi "o oportunitate de tip win-win", a adăugat: "am preluat controlul asupra legilor noastre, nu am făcut-o pentru a ne alinia normelor Uniunii Europene". AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dãdârlat)