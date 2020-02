Brexit: Londra va refuza ca UE sa-i impuna anumite reguli (Frost)

Guvernul britanic nu va accepta ca Uniunea Europeană să-i impună anumite reguli în materie de mediu, de dreptul muncii sau ajutoare de stat în relaţia sa viitoare cu continentul, a avertizat luni negociatorul britanic pentru Brexit, David Frost, relatează AFP. ''Este esenţial pentru noi să putem stabili legi care ni se potrivesc, să revendicăm dreptul pe care îl are orice altă ţară din afara UE'', a afirmat David Frost în cadrul unui discurs rostit la Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB). ''Aceasta nu este doar o simplă poziţie de negociere care s-ar putea schimba sub presiune. Acesta este chiar obiectivul întregului proiect'', a insistat negociatorul Regatului Unit, care a intrat de la ieşirea din UE într-o perioadă de tranziţie până la sfârşitul anului. Discursul mult aşteptat al negociatorului David Frost are loc într-un moment în care statele membre ale UE elaborează un mandat pentru propriul lor negociator Michel Barnier şi care stabileşte obiectivele şi liniile roşii în cadrul negocierilor. Europenii doresc ca Regatul Unit să se angajeze în relaţia viitoare să respecte aceleaşi reguli ca UE, chiar să se adapteze ''în timp'' în mai multe domenii (mediu, concurenţă, fiscalitate, dreptul muncii ...) pentru a evita neregulile în domeniul concurenţei, în schimbul unui acces privilegiat la piaţa europeană. Aceste garanţii par esenţiale pentru europeni, având în vedere proximitatea geografică şi economică a Regatului Unit, notează AFP.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Daniela Juncu)