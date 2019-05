Brexit: Marea Britanie organizeaza alegeri europarlamentare pe 23 mai

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul britanic Theresa May regreta ca tara sa va trebui sa organizeze alegeri europarlamentare, a declarat marti un purtator de cuvant citat de Reuters. Vicepremierul David Lidington anuntase ceva mai devreme in cursul zilei ca Regatul Unit va trebui sa participe la alegerile pentru Parlamentul European, pe 23 mai, deoarece nu mai este timp pana atunci pentru ratificarea in parlamentul de la Londra a acordului privind retragerea din Uniunea Europeana. El a adaugat ca ar fi de dorit ca europarlamentarii britanici sa nu-si mai preia locurile in PE si conditiile pentru Brexit sa fie finalizate pana la vacanta de vara. In legatura cu speculatiile ca May ar putea demisiona, purtatorul ei de cuvant a susti ...