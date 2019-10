Brexit:''Nu exista o solutie mai buna'' decat acordul anuntat la Bruxelles (Johnson)

Premierul britanic Boris Johnson a asigurat vineri că "nu a existat soluţie mai bună" crizei Brexitului decât acordul de ieşire din UE obţinut la Bruxelles, care urmează să fie supus unui vot cu reuzultat incert în parlament sâmbătă, potrivit AFP. "Nu există soluţie mai bună decât aceea pe care o apăr mâine", a declarat Boris Johnson într-un interviu pentru BBC. "Invit toată lumea să-şi imagineze mâine seară că am reglementat toate acestea şi am respectat voinţa poporului, vom avea atunci ocazia să mergem înainte", a afirmat el. Premierul britanic a făcut vineri ultimele eforturi pentru a-i convinge pe deputaţii reticenţi să susţină acordul său privind Brexitul în cursul unui vot istoric sâmbătă. În timp ce aprobarea parlamentului britanic rămâne foarte nesigură, premierul conservator s-a angajat pe toate fronturile, invitând parlamentari, reunindu-şi miniştrii şi dând o serie de interviuri la televiziune pentru a apăra compromisul smuls in extremis Bruxellesului. La canalul ITV, el i-a invitat pe deputaţi "să se gândească la o lume" unde obstacolul Brexitului, care paralizează viaţa politică de trei ani, va fi fost "depăşit": "Naţiunea va răsufla în sfârşit uşurată". Trei luni după ce a sosit la putere cu promisiunea de a realiza Brexitul, indiferent cum, la 31 octombrie, Boris Johnson a creat surpriza de ambele malurile ale Canalului Mânecii, smulgând un acord, în timp ce negocierile păreau să bată pasul pe loc. "Cei care nu l-au luat în serios (pe Boris Johnson) s-au înşelat", a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron într-o conferinţă de presă vineri, în timpul unui summit european la Bruxelles. Liderul conservator trebuie acum să obţină aprobarea parlamentului în cursul unei şedinţe extraordinare la Westminster, prima care se derulează într-o sâmbătă după cea legată de Războiul Malvinelor în urmă cu 37 de ani. Boris Johnson şi- a reunit vineri după-amiază miniştrii pentru ultimele detalii. Dacă textul este aprobat de deputaţi, executivul va prezenta de luni un proiect de lege destinat să-l pună în aplicare, au indicat serviciile sale. Guvernul conservator nu mai dispune decât de 288 de aleşi, faţă de o majoritate absolută de 320 de voturi în Camera Comunelor, care a respins de trei ori acordul privind Brexit obţinut premierul Theresa May, determinând-o să demisioneze. Partidele din opoziţie au avertizat deja că vor vota împotriva acordului lui Johnson, laburiştii văzând în el un risc de deteriorare a drepturilor lucrătorilor după Brexit. În special, partidul unionist nord-irlandez DUP, aliat al executivului în parlament, este împotriva compromisului, care ar afecta - potrivit lui - integritatea Regatului Unit, prevăzând un tratament diferit pentru Irlanda de Nord. "Poporul vrea ca noi să punem în aplicare Brexitul acum. Şi parlamentarii, indiferent din ce partid fac parte... toţi vrem să avansăm", a asigurat premierul britanic la ITV. AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Ady Ivaşcu)