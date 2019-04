Brexitul a fost amanat pana pe 31 octombrie. Donald Tusk: ”Nu irositi acest timp”

Theresa May si Donald Tusk google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa dezbateri care au durat pana joi noapte tarziu, liderii Uniunii Europene au cazut de acord pentru amanarea BREXIT pana pe 31 octombrie. Si in functie de ce se intampla in parlamentul britanic, acest ragaz ar putea fi revizuit in iunie. Presedintele Emmanuel Macron s-a opus oricarei amanari dincolo de 30 iunie, insa cei mai multi lideri ar fi fost de acord cu un ragaz pana primavara viitoare. In cele din urma, s-a ajuns la un compromis. Presedintele Consiliului European Donald Tusk, a anuntat amanarea Brexitului, dupa mai bine de 5 ore de negocieri. Inainte de summit, Tusk evocase ipoteza unei prelungiri cu 12 luni, asa ca a parut usor dezamagit de noul termen. „Aceasta extensie ...