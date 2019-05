Brian May: Trupa Queen 'nu a incasat niciun ban' de pe urma 'Bohemian Rhapsody'

Brian May, chitaristul trupei britanice Queen, afirmă că formația nu a încasat profituri de pe urma filmului "Bohemian Rhapsody", relatează nme.com, potrivit Mediafax.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii "The Zoe Ball Breakfast Show", difuzată de postul de radio BBC Radio 2. "Mi-a venit să râd ieri, deoarece am citit într-un ziar că ne îmbogățim de pe urma acestui film", a spus May. "De-ar ști adevărul. Am vorbit cu un contabil ieri și ne-a spus că încă nu am încasat niciun penny de pe urma lui", a continuat acesta.

"Nu e amuzant? Cât de mult succes trebuie să aibă un film înainte să obții profituri de pe urma lui?", a afirmat muzicianul. El a explicat apoi că există mulți oameni care încasează profituri de pe urma peliculei, fapt ce explică de ce el și colegii săi de trupă nu au obținut încă bani.

Citește și: Scriitoarea şi traducătoarea Micaela Ghiţescu a fost decorată post-mortem de preşedintele Klaus Iohannis

În aceeași emisiune, chitaristul a mai spus că lungmetrajul a fost în lucru aproape 12 ani. May afirmă că el și colegii săi au fost mulțumiți de versiunea finală a proiectului. El a adăugat că grupul a fost convins că lungmetrajul va avea succes, dar nu s-au așteptat ca el să înregistreze încasări internaționale de sute de milioane.

În luna aprilie, "Bohemian Rhapsody" a depășit pragul de încasări de 900 de milioane de dolari pe plan mondial, devenind filmul biografic cu cele mai mari vânzări de bilete din istorie.