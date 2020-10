'Brigada pesedista' in PER: Lista parlamentarilor ex-PSD care candideaza din partea Ecologistilor

Mai multe partide mici s-au unit în jurul Partidului Ecologist Român, pentru a încerca intrarea în Parlament la alegerile din 6 decembrie. Numeroşi politicieni cu experienţă se regăsesc pe listele PER, mai ales după ce Ecologiştii au negociat cooptarea unor parlamentari care nu au mai prins listele la PSD. Din partea PER candidează preşedinţii PNŢCD (Aurelian Pavelescu) şi ADN (Cătălin Ivan), dar şi actuali parlamentari, cum ar fi Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu sau Sorin Bota. Buzăul, judeţul lui Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, este singurul în care PER nu a depus liste de candidaţi.

Nume cunsacrate în alte partide, care candidează din partea PER:

Anca Stoenescu (Arad) - fost inspector școlar general de Arad și consilier local PSD în Arad

Cătălin Rădulescu (Argeş) - deputat ex-PSD

Ovidiu Zară (Braşov) - fost jurnalist

Ritzinger Adrian Bernhard (Brăila) - fost preşedinte PNL Brăila

Marian Palazu (Călăraşi) - fost consilier municipal PNL la Călăraşi

Neli Ion (Dâmboviţa) - fost consilier local la Târgovişte şi consilier judeţean Dâmboviţa din partea PD, PDL, PNL

Răzvan Mareş (Dunedoara) - fost viceprimar al Devei din partea PSRo

Cătălin Ivan (Iaşi) - fost europarlamentar PSD, preşedinte ADN

Sorin Bota (Maramureş) - senator ex-PSD

Bogdan Stanoevici (Mureş) - ministru-delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni în Guvernul Ponta, candidat la Primăria Capitalei în 2020 din partea ADER

Sanda Ladoşi (Mureş) - cântăreaţă celebră; Tot pe lista PER Mureş se mai află compozitorul Andrei Kerestely şi interpretul de muzică ușoară Marcel Pavel.

Cătălin Micăilă (Neamţ) - fost consilier local ALDE în Piatra Neamţ

Gabriel Diaconu (Olt) - fost viceprimar al Slatinei din partea PDL

Emanuel Savin (Prahova) - senator ex-PSD, fost primar al oraşului Buşteni (PSD şi PDL)

Dan Ioniţă (Prahova) - fost senator PP-DD

Lia Stanca (Sălaj) - fostă parteneră de afaceri a Elenei Udrea la Băile Boghiş

Ioan Gligor (Sibiu) - a făcut parte din PDL, formațiune din partea căreia a candidat în 2012 pentru un post de senator, apoi în 2016 s-a înscris în bătălia electorală pentru fotoliul de primar al Sibiului din partea PMP

Teodor Niţulescu (Teleorman) - fost primar al municipiului Alexandria, fost deputat PSD şi fost prefect al judeţului Teleorman

Nicolae Avram (Vâlcea) - senator ex-PSD

Liviu Pleşoianu, Şerban Nicolae (Bucureşti) - parlamentari ex-PSD

Aurelian Pavelescu (Bucureşti) - preşedinte PNŢCD

Lista integrală a candidaţilor PER: