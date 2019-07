”Brigada Ploiesti” si-a scos silicoanele pe plaja bogatasilor din Mamaia!

”Brigada Ploiesti”, compusa din Georgiana, Andreea, Ioana si Andra, si-a scos silicoanele la inaintare pe plaja bogatasilor din Mamaia, Caelia.

Pe litoral, in weekend-ul trecut, a fost, din nou, cod rosu… de distractie! In cluburile de lux din Mamaia a plouat cu sampanie scumpa, iar pe plaja, in cursul zilei, tinerele domnisoare au facut, fara nicio exagerare, senzatie. Spre exemplu, la Caelia, Georgiana, Andreea, Ioana si Andra, cunoscute impreuna drept “Brigada Ploiesti”, au incins imaginatia tuturor barbatilor.

S-au jucat in apa, s-au intins pe sezlong… Imagini de infarct!

Puse pe distractie, cele patru gratii au facut show! S-au intins pe sezlonguri in cele mai provocatoare pozitii, s-au jucat in apa, iar toate privirile au fost atintite asupra lor. Precizam ca fetele nu sunt la prima “abatere”. In fiecare weekend, sunt prezente la Caelia si obisnuiesc sa-i innebuneasca pe masculii aflati la Mamaia.

Georgiana, Andreea, Ioana si Andra sunt fetele care si-au scos silicoanele pe plaja bogatasilor.

”Brigada Ploiesti”, atractia weekend-ului la Mamaia

Sunt originare din Ploiesti, iar fiecare barbat si-ar dori sa le aiba langa el. Imbracate cu costume de baie super-provocatoare, tinerele au creat, pur si simplu, “panica” pe plaja Caelia. Iar imaginile pe care vi le prezentam nu mai au nevoie de niciun comentariu. Cu siguranta, barbatii care le-au vazut pe viu sunt si in prezent in extaz.

Nu au niciun motiv sa regrete faptul ca au ales sa mearga la Mamaia. “Brigada Ploiesti” a facut senzatie in statiunea-fanion a litoralului romanesc! Mai mult ca sigur, urmeaza sa “loveasca” din nou, in urmatoarele weekend-uri.

