Brigada Rutiera cere Primariei Sectorului 4 sa desfiinteze o pista de biciclete de pe Soseaua Giurgiului, inaugurata cu mare fast de primarul Baluta in campania electorala

Brigada Rutiera cere Primariei Sectorului 4 din Bucuresti sa inchida si sa desfiinteze pista de biciclete de pe Soseaua Giurgiului, deschisa in luna august, in plina campanie electorala, de primarul Daniel Baluta (PSD), potrivit unei adrese publicata de Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR).