Brigada Rutiera: Dosare penale pentru soferi care consumasera droguri sau alcool si zeci de permise retinute

Poliţiştii Brigăzii Rutiere Bucureşti au întocmit dosare penale pentru şoferi depistaţi la volan după ce consumaseră droguri sau băuturi alcoolice şi au reţinut 32 de permise auto în cadrul unei acţiuni de control derulate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Capitală. Potrivit datelor comunicate, duminică, de Brigada Rutieră, în cadrul acţiunii au fost aplicate 114 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 91.000 lei, şi au fost reţinute 32 permise de conducere pentru abateri precum conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, consum de substanţe psihoactive, nerespectarea regimului legal de viteză, nerespectarea culorii roşii a semaforului sau folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, concomitent cu încălcarea unei alte reguli pentru circulaţia vehiculelor. De asemenea, poliţiştii rutieri au întocmit opt dosare penale, dintre care patru pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice, două pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive şi două pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul suspendat. Astfel, un tânăr, în vârsta de 20 de ani a fost prins conducând un autovehicul în zona Piaţa Romană în timp ce se afla sub influenţa substanţelor psihoactive, iar un bărbat de 31 de ani, care sde asemenea consumase substanţe psihoactive, a fost prins de poliţişti conducând un autovehicul în zona Piaţa Dorobanţi. În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale. Totodată, un bărbat de 43 de ani care se afla la volanul unui autovehicul în Piaţa Dorobanţi a fost testat cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost dus la sediul INML în vederea recoltării probelor biologice, iar în cauză s-a întocmit dosar penal. În cadrul acţiunii menţionate, poliţiştii Brigăzii Rutiere au retras 24 de certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constatate. AGERPRES/ (AS- editor: Anamaria Constantin, editor online: Simona Aruştei)