Brigitte e BLINDATA de bani! Ce avere colosala are buneta

Luni, 27 mai 2019, cei doi fosti concurenti la Ferma 2019 s-au casatorit. Acestia s-au mutat inca din luna aprilie in vila brunetei. Ce avere are Brigitte Sfat? Proprietati de sute de mii de euro. Adunate toate, fac nu mai putin de 1 milion de euro. Cei doi soti locuiesc impreuna in vila brunetei. Brigitte Sfat are, per total, proprietati de 1 milion de euro in toata tara. Florin Pastrama, in varsta de 40 de ani, a ales cea mai bogata concurenta de la Ferma. Bruneta a fost instarita inca de cand a murit primul ei sot. Acesta i-a lasat un imobil ca mostenire, apoi a mai capatat o vila in comuna Dumbravita. Aceste locuinte le va mosteni fiul ei si valoreaza, impreuna, 500.000 de euro, informeaza cl ...