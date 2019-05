Brigitte Nastase ar putea fi exclusa din biserica! Totul se datoreaza aventurii cu Pastrama

Brigitte Nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Faptul ca s-a cuplat cu Florin Pastrama dupa nici doua saptamani de convietuire in casa emisiunii „Ferma” nu-i mira pe apropiatii lui Brigitte Nastase. Conform acestora, fosta sotie a lui Ilie Nastase nu este la primul adulter, avand astfel de escapade si pe vremea cand era sotia fostului tenismen. Cine se uita la „Ferma” a observat ca Brigitte Nastase abia daca lasa din mana Biblia penticostala, sustinand mereu ca se ghideaza in viata dupa regulile acesteia. Se pare insa ca lucrurile nu stau chiar asa. Religia la care a aderat Brigitte interzice concubinajul, asa ca, in urma cu putina vreme, fosta nevasta a lui Ilie Nastase a facut un fel de cununie religioasa cu Cornel Oana, ...