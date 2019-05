Brigitte Nastase, mesaj pentru Florin Pastrama, dupa ce a plecat de la Ferma: “Impreuna pana la capat”

Brigitte Sfat i-a transmis un mesaj emotionant lui Florin Pastrama, iubitul care a ramas in continuare in competitia Ferma. Fosta sotie a lui Ilie Nastase a fost eliminata dupa duelul pe care l-a avut cu Otniela. Ce mesaj i-a lasat Brigitte lui Pastrama?

Brigitte Sfat, mesaj pentru iubitul ramas in Ferma

Brigitte Sfat a parasit Ferma in urma duelului cu Otniela, astfel ca l-a lasat singur in competitie pe Florin Pastrama. Cei doi s-au indragostit pe parcursul concursului i au continuat relatia si dupa show. Zilele trecute, bruneta a facut primele declaratii despre relatia pe care o are cu acesta si i-a transmis si un mesaj emotionant despre iubirea pe care i-o poarta.

Zilele trecute. „Esti tot ce am visat. Sunt mandra de tine. Impreuna pana la capat”, este declaratia de dragoste pe care Brigitte Sfat i-a facut-o public, pe o retea de socializare, lui Florin Pastrama. Cei doi amorezi nu au putut astepta pana acasa, asa ca s-au logodit exact in locul in care se aflau.

„M-am milogit de el sa vina„

Nimic nu a parut imposibil pentru Brigitte si Florin Pastrama. Cu toate ca ambii erau logoditi acasa, iar oameni care aveau povesti lungi de iubire erau in pregatiri pentru pasul cel mare, dragostea dintre Brigitte si Pastrama si-a spus cuvantul. Acestia au uitat de tot si toate si si-au dat frau liber simtirilor. Fosta sotie a lui Ilie Nastase a povestit recent care a fost, de fapt, statusul relatiei sale in momentul in care a plecat spre Ferma.

„Pe data de 4 decembrie am fost parasita de Cornel, a plecat de acasa… Noi urma sa pozam intr-un pictorial, in doua zile. M-am milogit de el sa vina pentru ca urma sa pozam in pictorial. Pe 20 decembrie 2018 a plecat cu totul… N-am vrut sa par o femeie parasita. Pe 20 decembrie el m-a parasit pentru a doua oara pentru ca am deschis dopul la cada si el mai statea in cada. Eu am iesit mai repede, am deschis dopul la cada si nu am tinut cont ca el mai voia sa mai stea in cada”, a sustinut Brigitte Sfat, despre relatia precedenta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.