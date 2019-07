Brigitte Pastrama a schimbat rochia de mireasa cu o tinuta super sexy. Cum arata rochia in stilul surorilor Kardashian

Nunta anului in Romania s-a ridicat la asteptarile celor prezenti. Brigitte si Florin Pastrama s-au casatorit intr-o decor de vis, au avut invitati unul si unul, un program artistic pe masura si tinute demne de covorul rosu. Brigitte Pastrama a avut doua rochii la marele eveniment.

Brigitte Pastrama si-a impresionat cei 350 de invitati cu o superba rochie de mireasa cu o trena de trei metri, in valoare de 10.000 euro. Vedeta insa a mai avut inca o surpriza: o a doua rochie la fel de spectaculoasa.

Tinuta aleasa de Brigitte ii pune trupul perfect in valoare si ne duce cu gandul la rochiile Balmain purtate de surorile Kardashian sau de modelele internationale la marile evenimente de fashion. Mulata, decupata, cu portiuni transparente, cu franjuri si cu spatele gol, rochia a starnit admiratia invitatilor.

Brigitte si-a completat look-ul cu o diadema eleganta.

“Ma simt foarte fericit, ii multumesc bunului Dumnezeu ca mi-a dat-o pe Brigitte. Are un suflet deosebit. Ma iubeste, o iubesc foarte tare si eu. Ma mai atinge, asa, la cateva zile, dar e bine. Ca daca o face, nu mai gresesc si chiar ii multumesc pentru lucrul asta”, a spus mirele Florin Pastrama.

“Stiu ca Florin e un tip glumet din fire, dar pentru amandoi aceasta zi a fost una speciala, inca de dimineata, pentru ca am avut Cina Domnului, un moment inaltator care se intampla o data pe luna. Sunt fericita pentru ca am o familie in Domnul, pentru prima data, si sper ca Dumnezeu sa ne binecuvanteze cu copii. Pentru ca imi doresc din suflet sa vad si eu cum este o familie intreaga”, a spus si Brigitte.

