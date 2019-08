Brigitte Pastrama, replica naucitoare pentru Magda Vasiliu: ”Eu, Brigitte Pastrama, pe care o consideri penibila...”

Continua scandalul urias dintre familia Pastrama si prezentatoarea tv Magda Vasiliu. Declaratiile moderatoarei la adresa cuplului Brigitte - Florin, de acum doua zile, au fost cele care a declansat disputa.

”Hai, fa! Hai, hai in apa, fa!” Asta l-am auzit azi pe un individ, Pastrama, chemand-o in apa Marii Negre pe Brigitte Sfat, care chicotea flatata cumva de atentia iubitului/sotului( n-am inteles exact). Era in emisiunea lui Maruta…

Am ajuns sa vad imaginile astea, care va spun sincer ca m-au marcat iremediabil si profund, doar pentru ca nu m-am putut dezlipi de tv. Stiu, e gresit, e nasol, dar, asa a fost… Un cuplu mai stupid, mai ireal, mai penibil, rar mi-a fost dat sa vad….

Povesteau cum draperiile au costat 200 de milioane, cum cestile de cafea vreo 4.000 de euro….Eu urmaream in stare de soc. Si am vazut multe de a lungul timpului… Continuam sa repet, cu riscul de a-l plictisi/enerva pe Cosmin Stoian, ca „oamenii astia chiar exista”… cred ca incercam sa ma conving pe mine insami ca-s reali…”, a notat Magda Vasiliu.

In replica, Brigitte Pastrama a postat un text acid ca raspuns la atacurile Magdei Vasiliu.

”Draga Magda Vasiliu, eu, Brigitte Pastrama pe care o consideri penibila, nu am imprumutat niciodata rochii de nici unde, pentru nici un eveniment monden, si-mi plac enorm de mult evenimentele cu staif.

Si eu , si sotul meu, ne permitem sa ne imbracam si incaltam , si chiar sa organizam o nunta de peste 100.000 €. Uneori opulenta chiar nu este falsa, asa cum crezi.

Si poate prostii aia asa cum ne numesti mai au terminat si o facultate, gen dreptul - Florin sau vreo doua- eu...

Iti sugerez inainte sa arunci cu apelative gratuite , sa te documentezi macar putin. Deoarece este posibil uneori sa cazi chiar tu in penibil”, a scris Brigitte Pastrama.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.