Brigitte Sfat a fost batuta crunt de fostul sot: „Am fugit asa cum eram: mutilata, cu fisura pe craniu, hematom pe splina”

Brigitte Sfat este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Putine persoane stiu despre trecutul dureros pe care il ascunde bruneta. Inainte de a deveni sotia marelui tenismen Ilie Nastase, ea a fost intr-o relatie cu un barbat abuziv. Atat ei, cat si familiei ei le era frica de el, si nu o data fostul fotomodel a fost sacul lui de box.

Brigitte Sfat a povestit cum a fost batuta de sot

Bruneta a povestit ca a primit o bataie atat de crunta de la partenerul ei de viata incat a fugit in hainele de casa si plina de urme de lovituri. S-a ascuns acasa la o prietena de frica de a nu fi gasita.

„Sotul meu ma batea, intr-o zi am crezut ca mi-am vazut moartea cu ochii. Totul pentru ca am uitat sa inchid apa. Si ne-am inundat. M-a batut atat de tare! Am fost atat de speriata, il vedeam aproape ca un demon. Am iesit din casa in pantaloni scurti, am fugit asa cum eram mutilata, cu fisura pe craniu, hematom pe splina. Am fugit si m-am ascuns. A fost prima data cand m-a batut atat de tare. Am lasat totul si am plecat.

Cel mai nasol este sa lupti cu ura oamenilor si razbunarea oamenilor, persoane care isi pun in cap sa te distruga. Sotul meu si prietenii lui ma batjocoreau, eu eram pur si simplu singura. Penru ca el era un tip cunoscut in Timisoara si prietenilor mei le era frica sa ma ajute ca le era frica de el. Familia mea ma ajuta dar familia mea era destul de timorata de el. Mama mea era destul de in varsta si nu voiam sa se ingrijoreze”, declarat Brigitte, in 2017, in cadrul unei emisiuni de televiziune.

