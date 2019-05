Brigitte Sfat, falimentata de fostul iubit? Dezvaluiri incredibile din relatia vedetei cu Corneliu Oana

brigitta sfat1

Ies la iveala amanunte incredibile din relatia pe care Brigitte Sfat a avut-o cu Corneliu Oana. Potrivit click.ro, acesta i-ar fi produs mari pagube materiale brunetei.

Inainte de a intra la show-ul Ferma, de la Pro TV, si a incepe idila cu Florin Pastrama, Brigitte Sfat a avut o relatie cu Corneliu Oana, cel care o si ajuta cu afacerea pe care acesta o are.

Insa, potrivit click.ro, vedeta ar fi fost pagubita de cel care i-a fost iubit. Relatia cu Corneliu Oana se pare ca ar fi costat-o zeci de mii de euro.

„Corneliu s-a laudat pe la tv ca a avut grija de copii si de afaceri… omul asta i-a mancat toti banii, a adus-o in pragul falimentului, caci urmeaza sa inchida magazinul in care a investit 100.000 de euro. In cele trei luni in care ea a lipsit de acasa, el i-a mancat cam 50.000 de lei. Dintre care 20.000 de lei banii de pe card pe care i-a lasat ca sa aiba grija de copii. A luat trei bluze pentru Sarah, iar restul i-a mancat el. Si alti 30.000 de lei, banii din incasarile magazinului din care trebuia sa achite chiria si alte cheltuieli.

Cand Brigitte a revenit din Ferma si s-a dus la magazin, si-a pus mainile in cap. Globurile de la Craciun erau tot in vitrine, marfa nearanjata si datorii imense. I-a distrus afacerea! Acum ea a pus reduceri de 50% la haine pentru ca vrea sa vanda totul si sa inchida magazinul”, au declarat surse din anturajul vedetei pentru sursa mentionata.

„Relatia aceasta de aproape un an a costat-o pe Brigitte 50.000 de euro. L-a dus in vacante, i-a pus toti dintii, i-a cumparat haine noi…

…A fost un om pe interes… Si, de parca nu era de ajuns, el a inselat-o de doua ori, in decembrie, cu fosta iubita. Acesta este si motivul pentru care Brigitte s-a despartit de el cand a intrat in Ferma. Femeia respectiva i-a spus lui Brigitte ca o sa isi ia teapa cu el, pentru ca si pe ea a mancat-o de bani”, au mai dezvaluit sursele respective.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.