Brigitte Sfat se cununa azi cu Florin Pastrama?! Bruneta s-a certat cu prietenele ei din cauza lui

Ziua de luni trebuia sa fie cea mai fericita zi din viata celor doua vedete. S-au cunoscut la Ferma 2019, dar continua relatia si dupa emisiune.

Brigitte Sfat se cununa azi cu Florin Pastrama. Sau cel putin acesta era planul initial al celor doua vedete. Pana cand prietenele ei au intrat pe fir si au incercat sa o convinga pe bruneta ca nu e bine ce face. Prietenele ei, femei cu capul pe umeri, au incercat sa o convinga pe Brigitte sa nu se marite cu Pastrama.

Evident, acestea au intentii bune si vor tot binele din lume pentru bruneta. Dar Brigitte Sfat nici nu vrea sa auda de asta. S-a suparat foc si para pe prietenele ei cu care s-a certat chiar la tv. Din pacate, toata lumea considera ca nunta celor doi e grabita si, cel mai probabil, sortita esecului.

Brigitte Sfat se cununa azi cu Florin Pastrama?

„Nu vreau sa suferi! Sa il mai cunoasca. Asa repede? Unii mai traiesc 2-3 ani si pe urma iau decizia”, a spus una dintre bunele ei prietene, la Pro tv.

„Eu vreau sa am o relatie in fata lui Dumnezeu. Eu nu vreau sa traiesc in curvie sau in chestii din astea. Si de aceea eu mi-am dorit sa facem cat mai repede pasul acesta. Uite, cu Ilie n-am fost casatorita in fata lui Dumnezeu si n-am avut o relatie cum trebuie. (…) Daca eu si Ilie eram in fata lui Dumnezeu, crede-ma ca eu eram fericita cu el si pana in ziua de astazi. Nu si-ar fi bagat raul coada!”, a spus Brigitte, in direct la „Vorbeste lumea”.

Brigitte Sfat, adevarul despre Raluca Podea

Brigitte Sfat a spus adevarul despre Raluca Podea, fosta logodnica a lui Florin Pastrama. Conform brunetei, aceasta nu a obtinut binecuvantarea fostei iubite a lui Pastrama. Brigitte Sfat sustine ca, in momentul in care ea si Florin au inceput relatia in Ferma 2019, ambii erau burlaci.

Brigitte Sfat ar fi fost parasita de Cornel Oana in luna decembrie. Cei doi ar fi avut, de fapt, o relatie de fatada, doar-doar bruneta pare fericita in ochii lui Ilie Nastase si ai presei din romania. Pe partea cealalta, Florin Pastrama ar fi avut iubita. Brigitte Sfat si Florin Pastrama si-au ales nasii de nunta. Este o persoana draga lui Brigitte

„M-a sunat o persoana, m-a jignit foarte urat, mi-a dat doua mesaje vocale, apoi si unul scris. Intre timp, scuzele de rigoare s-au facut si lucrurile s-au rezolvat, dar la momentul acela …. Nu i-am cerut binecuvantarea pentru relatia cu Florin. El mi-a confirmat ca cu doua-trei saptamani inainte sa se dea la mine, ea se despartise de el”, a spus Brigitte Sfat in timpul unui vlog cu Jorge. Florin Pastrama a vorbit despre copiii lui Brigitte Sfat. Cum se intelege cu ei, de fapt

