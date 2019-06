Brigitte Sfat vinde apartamentul primit cadou de la Ilie Nastase. Suma astronomica ceruta pe el

Brigitte Sfat si Ilie Nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Brigitte Sfat a decis sa vanda apartamentul de la mare pe care l-a primit cadou de la fostul ei sot, marele jucator de tenis Ilie Nastase. In iunie 2017, Brigitte Sfat a primit cadou de la Ilie Nastase, fostul ei sot, un apartament in valoare de 100.000 de euro. Brigitte e BLINDATA de bani! Ce avere colosala are buneta Apartamentul se afla la etajul 1 intr-un bloc de lux din zona de nord a statiunii Mamaia. Devenita de curand doamna Pastrama, Brigitte Sfat a decis sa renunte la apartamentul primit cadou de la Ilie Nastase. Potrivit click.ro, acesta l-a scos la vanzare. Pretul imobilului este de 150.000 de euro si este pretul zonei, plus ca vine la pachet cu imbunatatir ...