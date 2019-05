Brigitte si Pastrama au ales-o pe Otniela domnisoara de onoare! Rochia de mireasa nu va costa sub 10.000 de euro, iar ea asteapta de la el un inel mai scump!

Pastrama a pus-o pe Brigitte sa arate inelul de logodna pe care el i l-a daruti iar ea a spus clar ca asteapta unul mai scumpt din partea lui.

Brigitte si Pastrama au ales-o pe Otniela domnisoara de onoare! Florin Pastrama si Brigitte tocmai au avut aseara prima aparitie publica dupa ce au iesit din FERMA. Cei doi au sarbatorit alaturi de ceilalti concurenti finalul emisiunii si faptul ca Marius Craciun a castigt premiul de 50.000 de euro. Printre altele nu au ratat ocazia sa le vorbeasca tutror concurentilor despre nunta lor.

Asa cum era de asteptat aproape toata lumea din FERMA este invitata si va mai mult ca sigur petrecerea va fi una pe cinste. Jorge a stat de vorba cu ei si a aflat ce planuri au si pe cine au ales pe postul de domnisoara de onoare. Cei doi au tinut sa spuna ca nunta lor va fi una cu „pretentii” dupa pretul pe care il va avea rochia ei de mireasa.

Brigitte si Pastrama au ales-o pe Otniela domnisoara de onoare!

„Bineinteles ca ne casatorim. Am gasit ce cautam de 40 de ani, am gasit acum in FERMA. Inca isi cauta rochie de mireasa, e foarte pretentioasa. Mai jos de 10.000 de euro nici nu ma gandesc, nici nu se uita.” a explicat Florin Pastrama in timp ce o imbratisa pe Brigitte si se sarutau.

Ca sa mai destinga putin atmosfera Brigitte a tinut sa faca si ea la randul ei o gluma pe tema costurilor si a „averii” lui Florin Pastrama: „Eu inca mai astept inelul ala de 50.000.” Cei doi si-au aratat si inelul de logodna care nu parea deloc ieftin dar cu siguranta mai multe detalii despre nunta lor vor fi facute public cat de curand.

Otniela a fost cea care a facut-o de multe ori pe Brigitte in FERMA sa fie geloasa, dar acum cand totul s-a terminat se pare ca viitoarea mireasa a ales-o pe „slabiciunea” lui Pastrama sa-i fie domnisoara de onoare la nunta: „Sunt domnisoara de onoare la nunta lor. Pastrama mi-a dat invitatia, apoi a venit si Brigitte si lucrurile au venit de la sine. Mai are inca 3 domnisoare de onoare, cred ca Otilia si Geanina.”

