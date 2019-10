Brigitte si Pastrama umbla la banii de la ”saltea”

Cum contractul cu televiziunea din Pache Protopopescu este pe final, iar alte oferte nu s-au concretizat inca, Brigitte Sfat si sotul ei, Florin Pastrama, s-au vazut nevoiti sa umble la banii de la ”saltea”. Dupa ce a facut o retragere consistenta, vedeta a defilat cu un ”pachet” de cash pe strada.

Lipsa ofertelor concrete din partea televiziunilor se pare ca si-ar fi spus cuvantul in cuplul Florin Pastrama – Brigitte Sfat. Cum contractul cu PRO TV este pe final, iar altele inca nu s-ar anunta, celebrul cuplu a fost nevoit sa apeleze la banii de la ”saltea”.

Au realimentat portofelele

Brigitte Sfat si pe sotul ei, Florin Pastrama au fost intalniti in zona Aviatiei din Capitala, acolo unde cei doi s-au oprit la o banca. Din cate se pare, celebrul cuplu a ramas fara lichiditati, iar Brigitte s-a vazut nevoita sa faca un ”refill” la portofel.

In timp ce Florin Pastrama a asteptat, ca un sot cuminte, in masina, fosta doamna Nastase a intrat in sucursala, acolo unde se pare ca a facut o operatiune „calificata”. Si asta pentru ca, la scurt timp, Brigitte a iesit extrem de grabita din banca si a defilat spre masina sotului cu un pachet „solid” de cash.

La scurt timp dupa ce Brigitte s-a urcat in masina sotului ei, un Audi A6, Florin Pastrama a demarat in tromba, iar cei doi s-au facut nevazuti in traficul din Bucuresti.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.