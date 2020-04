Britancii, in frunte cu Boris Johnson, au ținut un minut de reculegere in memoria cadrelor medicale care au murit in lupta cu noul coronavirus

Locuitorii Marii Britanii, în frunte cu prim-ministrul Boris Johnson, au păstrat marţi un minut de reculegere drept omagiu adus cadrelor medicale decedate după ce s-au aflat în prima linie a luptei cu noul coronavirus, relatează AFP potrivit Agerpres.

La ora locală 11.00 (10.00 GMT), britanicii - fie că s-au aflat în 10 Downing Street, ca şeful guvernului, în parcările ploioase ale spitalelor sau în supermagazine - s-au oprit timp de un minut în memoria celor 82 de cadre medicale ale NHS, serviciul public de sănătate, şi a celor 16 asistenţi sociali decedaţi în lupta cu epidemia.Marea Britanie este una din ţările cele mai afectate din Europa, cu 21.092 de decese în spitale, dintre care 360 anunţate luni, totuşi cel mai scăzut bilanţ raportat de la sfârşitul lui martie. Situaţia rămâne însă dificilă în căminele de bătrâni, unde 4.300 de rezidenţi au murit de COVID-19 doar în Anglia până la 24 aprilie, conform Biroului naţional de statistică.'Prea multe' cadre medicale au murit din cauza coronavirusului, a declarat noul lider laburist Keir Starmer, într-un mesaj video pe Twitter, înainte de a se alătura omagiului naţional, stând în picioare în spatele biroului său.'Nimeni nu ar trebui să-şi pună în pericol viaţa pentru că nu are echipamentul de protecţie adecvat', a mai spus liderul laburist, făcând referire la deficitul de măşti şi combinezoane de protecţie de care se plânge personalul medical de multe săptămâni.Premierul Boris Johnson, care şi-a reluat luni activitatea după ce s-a vindecat de COVID-19, le-a cerut compatrioţilor săi să rămână în continuare acasă pentru a evita o recrudescenţă a îmbolnăvirilor. Deşi a declarat că ţara 'a început să inverseze tendinţa', el a avertizat că riscul rămâne 'maxim'.În faţa unei crize ce provoacă un marasm economic şi social, premierul conservator, aflat sub presiune pentru a indica o strategie de ieşire din izolarea socială instaurată la 23 martie şi prelungită până cel puţin pe 7 mai, a promis decizii 'în zilele următoare'.Potrivit cotidianului conservator The Telegraph, guvernul se pregăteşte să anunţe o relaxare parţială a restricţiilor, cu recomandarea fermă de purtare de măşti în magazine.În săptămânile următoare, magazinele care vând articole considerate 'neesenţiale' vor putea fi redeschise cu respectarea măsurilor de distanţare socială, iar oamenii se vor putea întâlni cu familia şi prietenii, scrie The Times marţi. Deocamdată, reuniunile de peste două persoane sunt interzise. Totuşi, şcolile nu se vor redeschide mai devreme de luna iunie, adaugă acelaşi cotidian.