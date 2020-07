Britanicii și germanii, mai rau ca romanii! Localurile din Mallorca se inchid, dupa ce turiștii au ignorat regulile pandemiei

Mai multe grupuri de turiști germani și britanici au reușit să compromită definifiv planurile pentru redeschiderea turismului în Mallorca, nefiind descurajați nici de amenzile de sute de mii de euro pentru petreceri ilegale. Câteva videoclipuri din orașele Magaluf și El Arenal au făcut turul web-ului, pentru că arătau turiștii străini în stare avansată de ebrietate, […] The post Britanicii și germanii, mai rău ca românii! Localurile din Mallorca se închid, după ce turiștii au ignorat regulile pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.