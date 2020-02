Britanicii si-au urat 'Brexit fericit!' in piata de langa Parlament; Nigel Farage a fost primit ca un star rock

Britanicii care au votat despărţirea de Uniunea Europeană şi-au urat "Brexit fericit!", vineri noaptea, lângă Parlamentul britanic, în cadrul unui eveniment care a semănat cu o petrecere de Revelion şi care l-a avut invitat special pe Nigel Farage, potrivit Agerpres.

Primit ca un star rock, pe acordurile "The Final Countdown", Farage a urcat pe scena amenajată cu câteva minute înainte de numărătoarea finală până la 23,00, ora de la care Regatul Unit a ieşit oficial din UE. "Am reuşit, am reuşit!" a strigat el miilor de oameni adunaţi să îl vadă. "Te iubim!", s-a strigat din public. El a numit Brexitul "cel mai important moment din istoria modernă a marii noastre naţiuni"."Să sărbătorim că de acum putem să ne facem legi prin oamenii care sunt angajaţi nouă, după ce noi i-am votat (...) Fără constrângerile Uniunii Europene, vom fi iar liberi să ne găsim locul în lume", a spus cel care a fost arhitectul Brexit. Aplaudat îndelung, a apreciat că lucrul care trebuie celebrat în noaptea în care Marea Britanie iese din UE este democraţia. "Eu, ca persoană care crede că trebuie să fim pro-Europa, dar nu pro-UE, cred că acum am dat un exemplu pentru prietenii noştri de pe continent (...) Războiul s-a încheiat, am câştigat!", a strigat Farage, spre încântarea mulţimii care flutura steaguri ale Marii Britanii.

Ultimele minute ale show-ului în onoarea Brexitului au fost lăsate celor adunaţi în centrul Londrei, să tragă aer în piept înainte de o numărătoare inversă la capătul căreia au fost proiectate pe ecran mesajele "Happy Brexit Day!" şi "We're Out".



Iar primul minut al Marii Britanii în afara UE a fost marcat cu imnul naţional "God Save the Queen", cântat cu patos de toată mulţimea.



De altfel, "Petrecerea Brexit" de lângă Parlament a inclus cântece din istoria Regatului, de la patrioticul "Rule Britannia" la titlurile din cultura pop precum "Hey Jude" sau "We Are the Champions".



În prima jumătate de oră de libertate faţă de UE, cei care s-au adunat la Parlament s-au îmbrăţişat, au băut şampanie şi apoi s-au îndepărtat pe străzile Londrei.



Claire şi Fred, care au venit special la Londra pentru a marca momentul Brexit, spun că au votat ieşirea din UE deoarece au dorit ca deciziile ce îi afectează să fie luate de oameni care sunt votaţi de ei. "Eu am votat să intrăm în piaţa unică europeană, am votat să rămânem în piaţa unică europeană. Când lucrurile au evoluat prea mult, când au început să vorbească de o armată europeană... e prea mult", spune Fred.



"În ţara noastră, ne votăm reprezentanţii, cred, o dată la cinci ani. Dacă nu ne place ce fac, putem să votăm să plece. În Uniunea Europeană nu există aşa ceva. Dacă am fi trecut la euro, acum nu am fi putut pleca", spune Claire.



Ea adaugă că votul pentru Brexit nu a fost unul bazat pe discriminare, ci pe o nevoie de democraţie. "Vrem să vină aici oameni din alte ţări. Mereu am primit imigranţi cu braţele deschise şi mereu vom face asta. Sunt sigur că există rasism şi în ţara dumneavoastră. E peste tot. Faptul că fluturăm steagul nu ne face rasişti", spune Fred, în timp ce Claire completează: "Suntem patrioţi, dar nu rasişti, în niciun caz".