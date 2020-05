British Library face apel la copii sa realizeze carti in miniatura in timpul perioadei de izolare

British Library face apel la copii să realizeze cărţi în miniatură în timpul perioadei de izolare, iar acestea vor fi parte ale programului online „National Library of Miniature Books for the toy world” (Biblioteca Naţională a Cărţilor Miniaturale pentru lumea de jucărie, n.r.), potrivit news.ro.

Inspirat de colecţia bibliotecii de 600 de volume în miniatură, proiectul este susţinut de autori şi ilustratori precum Jacqueline Wilson şi Axel Scheffler, fiecare dintre ei realizând propria carte pentru acesta, scrie The Guardian.

O serie de înregistrări video cu autori citind din cărţile lor miniaturale îi arată pe Wilson, care povesteşte despre iepurele Radish, care trăieşte în biroul ei, şi pe Scheffler, despre veveriţa Fipsy, care se adaptează vieţii în izolare. Între alţi colaboratori ai proiectului se află Katherine Rundell şi Philip Ardagh.

Citește și: Revoluție în Poliție! Sistem de recunoaștere facială pentru IGPR! Achiziție de aproape un milion de euro!

Biblioteca cere copiilor să împărtăşească cărţile lor realizate acasă, în izolare, pe contul de Twitter @BL_Learning, folosind hashtag-ul #DiscoveringChildrensBooks sau să le trimită prin e-mail. Un ilustrator va fi angajat să realizeze desene pentru creaţiile lor.

Reprezentanţii Bibliotecii spun că sunt conştienţi că, în timpul perioadei de izolare, „mulţi dintre copii nu au acces la computere şi nici la materiale”, astfel că va distribui un pachet în versiune imprimată în bibliotecile publice şi băncile de hrană, dar şi prin e-mail profesorilor din ţară.