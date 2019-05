Britney Spears vrea sa iasa de sub curatela tatalui ei, dupa ce acesta ar fi internat-o cu forța

Cântăreața americană Britney Spears a declarat, într-o audiere care a avut loc la Curtea Superioară din Los Angeles, că își dorește să iasă de sub curatela tatălui ei, după ce acesta ar fi internat-o cu forța într-o clinică de psihiatrie, relatează tmz.com, potrivit Mediafax.

Afirmația a fost făcută în cadrul unei audieri care a avut loc săptămâna trecută și la care artista a participat alături de părinții ei, Jamie și Lynne Spears.

Cântăreața le-a spus judecătorilor că tatăl ei, Jamie Spears, a internat-o forțat într-o clinică de psihiatrie în urmă cu mai mult de o lună și că a forțat-o să ia medicamente.

Avocații lui Lynne Spears susțin acuzațiile starului pop.

Britney Spears a petrecut 30 de zile într-un spital pentru boli mintale, după ce starea ei de sănătate s-a deteriorat rapid, și a fost externată la sfârșitul lunii aprilie. Starul a încetat să ia medicamentele care îi mențineau stabilitatea psihică, deoarece acestea nu mai mai funcționau. Doctorii nu au reușit încă să găsească un tratament medicamentos care să o ajute.

Conform regulilor stabilite la instituirea curatelei, Jamie Spears nu are posibilitatea de a-și interna forțat fiica sau de a-i oferi tratamente împotriva voinței acesteia. Internarea unui pacient adult într-o clinică de psihiatrie, fără ca responsabilul pentru acea persoană să aibă dreptul de a face acest lucru, reprezintă o infracțiune.

Judecătorii au cerut, pe 10 mai, o evaluare psihiatrică care urmează să stabilească dacă artista pop va rămâne sau nu sub curatela tatălui său. Cântăreața a fost de acord să se supună acestei examinări. La plecarea din instituția judecătorească, vedeta americană a fost surprinsă în picioarele goale.

Totodată, mai mulţi fani ai artistei pop s-au adunat în faţa Curţii Superioare pentru a cere "Eliberarea lui Britney".

Potrivit informațiilor inițiale, Britney Spears s-ar fi internat voluntar în clinica de psihiatrie, pentru a-și dedica un timp "propriei persoane", după ce tatăl ei a fost pe punctul de a muri. În noiembrie 2018, acesta a suferit o ruptură de colon, iar, de atunci, nu se simte bine.

Britney Spears, în vârstă de 37 de ani, era una dintre cele mai apreciate cântăreţe pop ale anilor 1990. Artista se află sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, el preluând, totodată, rolul de administrator al averii acesteia, iar comportamentul ei este monitorizat de un judecător, după ce cântăreaţa a avut o serie de episoade depresive. Tot în 2008, Britney Spears a pierdut în favoarea fostului soț, rapperul Kevin Federline, custodia asupra celor doi copii ai ei, Sean Preston, în vârstă de 13 ani, și Jayden James, în vârstă de 12 ani.

Însă, de atunci, Britney Spears a reuşit să îşi reabiliteze imaginea şi să îşi relanseze cariera muzicală, începând cu lansarea albumului "Circus", în decembrie 2008. Spears a obţinut şi o apariţie specială în serialul de comedie "Glee", după un turneu mondial de succes în 2009. În martie 2011, cântăreaţa şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, "Femme Fatale", din care single-ul "Hold It Against Me" a ocupat prima poziţie în topul Billboard Hot 100. Cel mai recent album al cântăreţei, intitulat "Glory", al nouălea de până acum, a fost lansat în august 2016.

De-a lungul anilor, Spears a primit mai multe premii, printre care un Grammy, șase MTV Video Music Awards, inclusiv unul pentru întreaga carieră, și șapte Billboard Music Awards. Artista a primit și o stea pe Walk of Fame din Hollywood.