Brown Luxury iti ofera apartamentul de care ai nevoie! Iata ofertele - FOTO

brown luxury apartamente iasi 24 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Noul cartier rezidential situat intr-o zona deosebita a Iasului vine cu oferte speciale pe gustul fiecarui client, apartamentele de 1, 2 sau 3 camere beneficiind de finisaje si dotari de inalta calitate Cartierul rezidential Brown Luxury vine in sprijinul omului contemporan cu un ansamblu de 368 de apartamente aflate in 8 imobile de lux a cate 42 de apartamente fiecare, de 1, 2 sau 3 camere, dupa dorinta fiecarui client. Blocurile situate in cartierul cu o panorama deosebita sunt construite astfel incat sa reziste cutremurelor de peste 8.5 grade pe scara Richter, fapt ce denota atentia acordata realizarii proiectului si grija pentru sig ...