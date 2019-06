Bruce Springsteen a depasit-o pe Madonna in topul albumelor din Marea Britanie cu cel mai recent disc lansat

Bruce Springsteen a depăşit-o pe Madonna, clasându-se pe prima poziţie în topul albumelor din Marea Britanie cu cel mai recent disc lansat, potrivit news.ro.

"Western Stars", cel de-al 19-lea album de studio al lui Bruce Springsteen (69 de ani), a avut cu 25.000 mai multe vânzări decât "Madame X" al Madonnei, care s-a clasat pe locul doi.

Albumul de debut al lui Lewis Capaldi, "Divinely Uninspired To A Hellish Extent", se află pe poziţia a treia.

În topul single-urilor, "I Don't Care" al lui Ed Sheeran şi Justin Bieber a rămas pentru a şasea săptămână pe prima poziţie. "You Need To Calm Down" al lui Taylor Swift a intrat în top pe locul cinci.

Trupa Bastille a intrat direct pe locul al patrulea cu cel de-al treilea album de studio, "Doom Days". "Unknown Pleasures" din discografia grupului Joy Division se află pe poziţia a cincea.

"Western Stars" - primul album după 2012 al lui Springsteen cu piese noi - este acum al 11-lea disc care intră în topul britanic.

Bruce Springsteen, născut pe 23 septembrie 1949, în New Jersey, supranumit ”The Boss”, este interpret şi compozitor. Printre cele mai cunoscute piese ale lui se numără „Born To Run”, „Hungry Heart”, „Dancing in the Dark”, „Born in the U.S.A.”, „Human Touch” şi „Streets of Philadelphia”. Bruce Springsteen a lansat 18 albume de studio, care au fost vândute în peste 120 de milioane de copii pe plan mondial şi a fost recompensat cu 20 de premii Grammy. Cel mai recent material discografic, „High Hopes”, a fost lansat în 2014. El a compus şi coloane sonore pentru mai multe producţii cinematografice, iar pentru muzica originală din filmul „Philadelphia” (1993), cu Tom Hanks şi Denzel Washington în rolurile principale, a fost premiat cu Globul de Aur, Grammy şi Oscar.