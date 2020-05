Bryan Washington este castigatorul Premiului Dylan Thomas pe 2020

Scriitorul american Bryan Washington a câştigat Premiul „Dylan Thomas” pentru anul acesta, a anunţat Universitatea din Swansea.

Juriul a ales colecţia de povestiri „Lot” semnată de Washington, care reprezintă şi debutul lui literar, dintr-o listă scurtă de şase autori internaţionali.

„Este o voce reală, unică, de neuitat, generoasă şi blândă şi una care ne oferă întreaga experienţă a vieţii”, a transmis juriul, citat de BBC.

Washington a început să scrie „Lot” în 2016. El se concentrează pe vieţile interioare ale concetăţenilor marginalizaţi.

Premiul în valoare de 30.000 de lire sterline, înfiinţat în urmă cu 15 ani, este acordat scrierilor în limba engleză semnate de autori cu vârste de până la 39 de ani.

Lista scurtă de anul acesta a fost alcătuită din: „Surge”, de Jay Bernard, „Flèche”, de Mary Jean Chan, „Inland”, de Téa Obreht, „If All the World and Love were Young”, de Stephen Sexton, „On Earth We're Briefly Gorgeous”, de Ocean Vuong, şi „Lot”, de Bryan Washington.